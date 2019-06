Commisso su Li Yonghong: "Mai visto. Ma so che ha perso tanti soldi"

Rocco Commisso, da ieri ufficialmente nuovo proprietario della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa d'insediamento è tornato anche sulla trattativa che portò avanti nell'estate 2018 con Li Yonghong. Una trattativa poi fallita, che avrebbe permesso di lì a poco alla famiglia Singer di rilevare la società rossonera. E oggi Commisso, in conferenza stampa, è tornato anche a parlare dell'ex proprietario del Milan: Mister Li? Non l'ho mai visto... so che ha perso più soldi lui in un anno che chiunque altro al mondo". Poi, mentre il traduttore traduceva in italiano le sue dichiarazioni, ha aggiunto: "Lasciamolo in Cina...".

