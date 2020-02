Commisso: "Tempi più lunghi per lo stadio. Decisione presa sul bando"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, presente all'incontro con Casamonti presso lo studio che ha curato la progettazione del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli ha parlato alla stampa presente tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo parlato maggiormente del centro sportivo, ma anche un po' di stadio".

Ci sono novità sul bando? "Abbiamo preso una decisione, tra qualche giorno forse usciamo con qualcosa".

C'è qualcosa che non la convince? "Ve lo dirò".

Ha in programma un incontro con Nardella in questi giorni? "Può darsi, sì".

Come ha visto la squadra con l'Atalanta? "Domenica sarò a vederla e poi torno in America, avrò incontri là... È così la situazione. Io oggi non ho visto la squadra, avremo incontri a non finire sul centro sportivo, sarà bellissimo. Sui tempi niente è cambiato, la villa cominciamo a marzo a ristrutturarla, muoveremo gli alberi compresi gli ulivi e se farete i bravi vi darò un po' d'olio (ride, ndr)".

Ci sono novità sui tempi per lo stadio? "Più lunghi forse, ma dopo parliamo di questo"