Como, il ds Ludi: "Ramon? Ogni anno Nico Paz deve tornare al Real, e poi..."

\Carlalberto Ludi\, direttore sportivo del Como, si gode il momento di una squadra capace di segnare un record europeo e poi però inciampata con l’Inter: “Abbiamo fatto un primo terzo di stagione straordinario. La nostra sfida era rimanere competitivi giocando ogni tre giorni, la Champions League ha dimostrato che possiamo esserlo e questo deve essere il primo pilastro della stagione. La partita con l’Inter è stata una gara con la squadra più forte d’Italia, che ha approcciato la gara in maniera diversa e straordinaria. Noi sappiamo che dobbiamo crescere, la parola scudetto l’associano al Como, ma non l’associamo noi. Dimentichiamo sempre l’ultima partita: è successo con il 9-1 sul Lens, succederà anche con il ko con l’Inter e alla ripresa faremo una gara straordinaria con il Cagliari”.

\Cosa dobbiamo aspettarci dal Como a gennaio?\

“In verità quello di riparazione è stato importante il primo anno in Serie A, per migliorare la transizione tecnica. Bisogna capire quali sono le priorità e le opportunità, in entrata non abbiamo l’idea di fare cose incredibili. Il mercato di gennaio può essere recuperare giocatori come Moise Kean o Jesus Rodriguez, elementi molto forti che in questo momento sono fuori. Dopodiché, abbiamo dimostrato che, se c’è l’esigenza, possiamo farlo. Ma aspettiamo chi è in rosa”.

Possibile che Jacobo Ramon torni al Real a gennaio?

“No… Hanno fatto una battuta: il Real ha fatto un follow-up sulla situazione di Ramon, un giocatore straordinario. Fatemi scherzare: ogni anno, tra novembre e marzo, si dice che Nico Paz debba andare al Real Madrid. Alla fine, resta sempre al Como… È divertente. Adesso sta succedendo la stessa cosa con Jacobo. A tempo debito parleremo e capiremo quale sarà la soluzione migliore per tutti”.

\Uno dei segreti è il rapporto con il Real Madrid?\

“Abbiamo un ottimo rapporto con loro, ma non solo con loro. La base sono le relazioni di valore che abbiamo costruito, sia all’esterno che all’interno, e non è banale. Quella di Nico Paz è stata un’operazione win-win: noi abbiamo avuto la possibilità di puntare su un giocatore di grande potenziale, mentre loro hanno creduto in un progetto tecnico, anche grazie alla credibilità e alla capacità di Cesc Fabregas”.