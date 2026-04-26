Live TMW
Como, fra poco la conferenza stampa di dopo la partita contro il Genoa
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!
17.20 - Fra poco il del Como interverrà in conferenza stampa dopo la sfida contro il Genoa al "Ferraris" di Marassi. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
Altre notizie Serie A
Primo piano
Serie A
Serie B
Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Serie C
La vera benzina dell'Arezzo: la voglia di riscatto. Da Cianci a Di Chiara, tutti a caccia della Serie B
Pronostici
Calcio femminile