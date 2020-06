Competizioni UEFA, i giocatori che i club italiani ritroveranno ad agosto con le nuove norme

Quella di oggi è stata una giornata fondamentale per il calcio europeo. Il Comitato Esecutivo della UEFA ha infatti preso alcune decisioni importanti, stilando il programma delle competizioni internazionali fino al termine del 2020. Oltre a discutere di calendari e format, a Nyon si è parlato anche di alcune modifiche dei regolamenti: dalla possibilità di aggiungere nuovi giocatori alle liste consegnate alla UEFA il 3 febbraio, fino all'introduzione delle cinque sostituzioni, sono tante le novità approvate .

La più significativa riguarda appunto l'autorizzazione a inserire tre nuovi elementi nelle Liste A presentate per le fasi finali della Champions e dell'Europa League. A una condizione imprescindibile: tali giocatori devono essere di proprietà del club alla data dell'ultima scadenza, quindi il 3 febbraio. La Lista A potrà quindi contenere un massimo di 25 giocatori e non sarà possibile per le società registrare i giocatori acquistati dal 3 febbraio in avanti.

Esempi pratici - In parole povere, se Timo Werner dovesse passare dal Lipsia al Chelsea, non potrebbe aiutare la squadra di Lampard nel difficilissimo tentativo di rimonta contro il Bayern Monaco. Al contrario, Ivan Perisic potrebbe ancora vestire la maglia dei bavaresi, qualora i tedeschi trovino l'accordo con l'Inter per l'estensione del prestito. Stesso discorso vale per Coutinho, di proprietà del Barcellona.

Cosa cambia per le italiane - E le italiane? La Juventus non potrà contare su Dejan Kulusevski, ufficializzato lo scorso 2 gennaio e lasciato in prestito al Parma, ma ritroverà sicuramente Merih Demiral, che era stato escluso a causa del grave infortunio. Sorride anche la Roma, che per lo stesso motivo non aveva inserito Nicolò Zaniolo: il giovane azzurro potrà rientrare in lista, insieme a due tra Juan Jesus, Roger Ibanez, Davide Zappacosta e Bruno Peres. Atalanta e Napoli non hanno operato tagli eccellenti, mentre Antonio Conte può ripescare Kwadwo Asamoah.