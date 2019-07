Compleanno senza regalo. Conte ancora in attesa degli attaccanti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Auguri, messaggi e tante riflessioni. Antonio Conte oggi compie 50 anni e non è un compleanno come tutti gli altri. E' cifra tonda e in quanto cifra tonda impone delle riflessioni, su quello che è stato e quel che sarà. Su cosa è andato nella direzione che sognavi da ragazzo e su cosa è andato storto. E' il momento di pigiare sul pulsante pausa e frugare nella scatola dei ricordi.

Antonio Conte però non è persona comune. Ha vissuto la sua vita a mille, da vincente e sempre proiettato al prossimo obiettivo. Ha avuto tempo di riflettere e pensare nell'ultima stagione e adesso, nel pieno della sua prima estate da allenatore dell'Inter, non ha troppo tempo per farlo di nuovo. Perché Conte vuole che la sua Inter vada subito a mille, che si disperi anche per una sconfitta in amichevole nel bel mezzo del caldo di luglio. E per inculcare questa mentalità alla tua squadra, specialmente in questa fase, non puoi mai staccare. Nemmeno un minuto.

Anima e corpo alla costruzione della nuova Inter, quindi. In attesa di quei regali che erano in realtà attesi per il suo compleanno e che ancora non sono arrivati. Resta la lacuna offensiva, resta l'attacco spuntato e le notizie vanno in una direzione che ad Antonio da Lecce non fanno certo sorridere. Per Dzeko nemmeno l'ultimo rilancio è bastato per arrivare in tempi rapidi alla fumata bianca. Per Lukaku s'è inserita la Juventus, con una forza e argomenti - Dybala su tutti - che in sede Inter non fanno presagire nulla di buono. C'è poi l'idea Cavani, non un ripiego ma ad oggi nemmeno una trattativa. Nel frattempo Conte aspetta, con Icardi che si aggrega di nuovo al gruppo ma è fuori dal progetto e con un Lautaro che solo oggi darà il via alla preparazione. Aspetta, insomma, a mani vuote. Nonostante il cinquantesimo compleanno: auguri!