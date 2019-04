Compper: "Montella, riprenditi la Coppa. La Fiorentina vale di più"

© foto di Federico De Luca

Marvin Compper, ex difensore della Fiorentina nel primo ciclo Montella, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it: "Ho visto che il mister è tornato a Firenze e la cosa mi fa molto piacere perché ho ricordi splendidi del periodo che ho vissuto con lui. Spero per lui ma specialmente per la Fiorentina che possa trovare la strada giusta in questa stagione e nei prossimi anni. Ho seguito in questi ultimi tempi la Fiorentina e penso che le posizioni in classifica raccolte di recente non le competano".

Lei è stato protagonista di una Viola che giocava tutti gli anni l'Europa: è questa la dimensione della Fiorentina?

"Non lo so, ma certamente posso dire che la Fiorentina dovrebbe recitare la parte che sta facendo ora l'Atalanta: il posto dei nerazzurri deve tornare ad essere dei viola".

C'è un ricordo particolare che la lega a Montella?

"Tutto il meraviglioso viaggio che nella stagione 2013/2014 facemmo verso la finale di Coppa Italia, dove io segnai anche un gol decisivo nei quarti di finale contro il Siena. Purtroppo perdemmo la finalissima di Roma contro il Napoli ma avremmo meritato quel titolo. Spero che quest'anno Montella possa trovare la sua rivincita con la Fiorentina".