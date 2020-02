Comunicato ufficiale del Cagliari dopo i tanti rumors delle ultime ore sulle presunte modalità d'infortunio di Leonardo Pavoletti, costretto nuovamente a fermarsi ai box per una lesione al legamento crociato già operato quest'anno: "Nelle ultime ore stiamo assistendo ad un florilegio di ricostruzioni fantasiose che non meritano di essere minimamente commentate. Noi siamo da un lato addolorati per quello che è accaduto a uno dei nostri calciatori e dall'altro concentrati sul lavoro in campo. Domenica ci aspetta un'altra battaglia. Da combattere insieme a questo splendido gruppo che non smette mai di inseguire il suo sogno", il messaggio via social dei rossoblù.