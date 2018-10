Comunicato CSKA Mosca: "Per ora la nostra priorità è aiutare i feriti"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

È arrivato il comunicato sul sito ufficiale del CSKA Mosca riguardo all'incidente di ieri sera, causato dal cedimento delle scale mobili della stazione della metropolitana "Repubblica" di Roma, nel quale sono rimasti feriti parecchi tifosi russi in trasferta:

"Ieri prima della partita contro l'AS Roma è avvenuto un incidente in una delle stazioni della metropolitana con una scala mobile che è crollata. Decine di tifosi del CSKA sono rimasti feriti, e alcuni di loro portati in ospedale in gravi condizioni. Il nostro obiettivo è ora quello di aiutare tutti coloro coinvolti nell'incidente. Forniamo il visto e il sostegno finanziario, sostituiamo i biglietti aerei non utilizzati, ecc... Il nostro personale è in continuo contatto con chi è rimasto coinvolto nell'incidente.

Vorremmo ricordare che i rappresentanti della Ambasciata russa a Roma e la Russian Football Union ha immediatamente reagito e stanno facendo tutto il possibile per aiutare i feriti. Servizi medici e di polizia di Roma, nonostante le voci controverse, non hanno lasciato i nostri cittadini senza il sostegno e hanno fatto il loro meglio per aiutarli.

Per quanto riguarda i vari commenti ufficiali sulle ragioni dell'incidente (compresa la dichiarazione riguardo gli pseudo-tifosi che avrebbero saltato sulla scala mobile) riteniamo che non è il momento giusto per giungere a conclusioni premature. I nostri tifosi fedeli e cittadini sono rimasti feriti, e ora la massima priorità è la loro salute e il loro ritorno a casa. Spetta alle autorità di polizia di Roma indagare sulle ragioni per le quali le scale mobili nei sotterranei di una delle capitali mondiali dove centinaia di migliaia di persone si recano ogni giorno sono crollato e, quindi, hanno messo in pericolo la vita delle persone".