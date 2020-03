Comunicato della Lazio: "Nell'estate 2019 spesi 24.5 milioni. Ne sono stati incassati 32.7"

vedi letture

Come costruire una squadra in lotta per lo Scudetto senza rimetterci soldi. Anzi. La Lazio nella sua relazione semestrale ha reso noti i soldi spesi per i calciatori nella finestra estiva di calciomercato. Lazzari, Vavro e Jony gli acquisti principali della società biancoceleste, che è venuta fuori dall'estate 2019 con un bilancio acquisti/cessioni in attivo. Il club non entra nel dettaglio dei singoli giocatori, ma ecco le tre voci.

1) Sono stati acquistati a titolo definitivo diritti alle prestazioni sportive di sei giocatori per un costo di Euro 24,50 milioni.

2) Sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di otto giocatori a titolo definitivo, per un ricavo di Euro 31,00 milioni e una plusvalenza di Euro 18,15 milioni.

3) Sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di otto giocatori a titolo temporaneo per un ricavo di Euro 1,70 milioni ed un risparmio di retribuzioni di Euro 6,28 milioni.

Decisamente meno importante, invece, il dato relativo al calciomercato di gennaio. Con la Lazio che non ha cambiato praticamente nulla della sua rosa.

1) Sono stati ceduti a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori per Euro 0,39 milioni, con un risparmio di retribuzione di Euro 2,05 milioni.

2) Sono stati acquistati a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di sei giocatori destinati al settore giovanile, per Euro 0,40 milioni più premi.

Il capolavoro di Lotito e Tare è però anche nella capacità di tenere a bada il monte-ingaggi. A fronte dei circa 270 milioni di euro che spende la Juventus, la Lazio versa nelle casse dei suoi calciatori ogni anno 80-85 milioni di euro. I costi del personale nel secondo semestre del 2019 sono stati di 47.30 milioni di euro: si tratta principalmente degli stipendi del calciatori ma non solo. E sono aumentati di 5.56 milioni di euro rispetto al secondo semestre del 2018 per "Il necessario rafforzamento della prima squadra impegnata su tre competizioni nella stagione sportiva corrente e - si legge - per incentivi all'esodo riconosciuti a giocatori a fronte della cessioni dei loro diritti sportivi".

Insomma, la Lazio si conferma un modello virtuoso: uno dei pochi club in Italia che negli ultimi anni è riuscito a mettere insieme buoni risultati sportivi e conti in regola.