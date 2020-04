Comunicato di Urbano Cairo da editore Rcs: "Io il primo a volere la ripartenza della Serie A"

vedi letture

Urbano Cairo, editore Rcs e presidente del Torino, ha precisato quanto segue in merito al comunicato sindacale pubblicato ieri dai giornalisti della Gazzetta dello Sport. Questo un estratto riguardante la sua posizione sulla ripresa del campionato.

1) L’Editore è il primo a volere la riapertura del campionato di serie A, proprio perché consapevole, più di ogni altro, dell’importanza che avrebbe per i contenuti della Gazzetta dello Sport e, quindi, per le sue vendite. Riapertura che deve però avvenire nel rispetto della sicurezza e della tutela della salute, capisaldi irrinunciabili in una pandemia che ha fatto migliaia di vittime. È avvilente che non sia apprezzata l’attenzione alla salute dei cittadini quando è ovvio che l’interesse editoriale sarebbe quello di ricominciare a giocare.