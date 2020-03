Comunicato FIFA: volontà di accordo globale sul calendario delle competizioni

Nel corso di un lungo comunicato redatto dopo la riunione in teleconferenza del Consiglio della FIFA, presieduto da Gianni Infantino, l'organismo calcistico ha chiarito un punto importante sul calendario. Ovvero la volontà di assicurare che alla fine vengano trovate soluzioni globali appropriate per le competizioni a tutti i livelli, tenendo conto delle esigenze di tutte le parti interessate, mantenendo sempre la salute di tutti i partecipanti come una priorità. Oggi la FIFA ha vidimato una decisione arrivata già ieri.