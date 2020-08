Comunicato Genoa: "Tutti negativi i 29 test sanitari effettuati oggi. Domani si prosegue"

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Genoa rende noto che il primo giro di tamponi non ha riscontrato positività al Covid-19: "Il Genoa Cfc comunica che dai primi 29 test sanitari effettuati oggi in vista dell’inizio della ripresa dell’attività agonistica non è emersa nessuna positività al Covid-19. I test per il gruppo squadra verranno completati domani".