© foto di Federico De Luca

Il centrocampista Walace è sempre più vicino all'Udinese. Sul sito ufficiale dell'Hannover infatti si legge di come il club tedesco e quello friulano abbiano raggiunto l'accordo per l'arrivo del brasiliano in Italia, anche se l'ufficialità potrà arrivare solo dopo le visite mediche di rito. L'Hannover intanto ha confermato il proprio via libera per far svolgere i test al giocatore con l'Udinese.