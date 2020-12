Comunicato Inter: per Vidal risentimento muscolare ai flessori della coscia destra

vedi letture

Attraverso un comunicato, l'Inter ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Arturo Vidal: "Risonanza magnetica per Arturo Vidal dopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cileno - si legge nel comunicato - risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno".

Vidal non sarà a disposizione per la sfida di domani contro lo Shakhtar Donetsk: ad annunciarlo è stato lo stesso Conte, nel corso della conferenza stampa della vigilia.