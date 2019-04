Comunicato Lazio: "Elementi isolati responsabili. Prendiamo le distanze"

Fonte: sslazio.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In merito agli episodi incresciosi di cui si sono resi protagonisti alcuni suoi tifosi nella giornata odierna, la Lazio ha voluto rilasciare un comunicato ufficiale per commentare quanto accaduto: "La S.S. Lazio prende nettamente le distanze da comportamenti e manifestazioni che non rispondono in alcun modo ai valori dello sport sostenuti e promossi dalla società da 119 anni. E respinge e contesta la tendenza semplicistica di alcuni media a considerare l’intera tifoseria laziale corresponsabile di atti compiuti da pochi ed isolati elementi per motivazioni estranee ad ogni forma di passione sportiva. La società si è sempre battuta per il rispetto della legalità e della correttezza dei comportamenti".