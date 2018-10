Comunicato Lazio: "Stasera si gioca, non attendiamo comunicazioni"

Fonte: sslazio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione biancoceleste, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali biancocelesti per parlare dell'eventuale rinvio della sfida contro l'Inter, prevista per stasera: "Ci sono degli aggiornamenti dell’ultima ora: non ci sono comunicazioni in base alle quali la gara di questa sera Lazio-Inter verrà rinviata. Non ci saranno ulteriori riunioni o comunicazioni in tal senso. Ad ora, la partita si giocherà e non stiamo attendendo informazioni o riunioni a tal proposito. La partita, al momento, si giocherà salvo comunicazioni successive che, per ora, non attendiamo. La gara ufficialmente si gioca. Decisioni di questo tipo non vengono prese dalle Società: a noi spetta comunicare tempestivamente ciò che accadrà e, al momento, la partita si disputerà perché non stiamo attendendo comunicazioni che possano variare la situazione attuale”.