Con Gazidis sarà il Milan dei giovani. Prima di Rangnick, analizzati Gasperini e Marcelino

Obiettivo Champions, ma rispettando i parametri: squadra giovane e con un monte ingaggi contenuto. È questa, come evidenzia stamattina Tuttosport, la strategia dell'ad Ivan Gazidis per il futuro del Milan.

L'opzione Ralf Rangnick va letta dunque esattamente in tal senso, dopo che l'ex Arsenal ha studiato e analizzato nel dettaglio altri due profili simili: in primis quello di Gian Piero Gasperini, ma anche lo spagnolo Marcelino. Il fondo Elliott ha le idee chiare, chiarissime in vista dei prossimi anni: giovani, qualità e risparmio, con ambizioni europee. E tutti e tre i tecnici sono stati valutati proprio perché reputati idonei per far crescere le pianticelle del 'Diavolo' che verrà.