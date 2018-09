Con il 3-5-2 la Juve mette il pilota automatico

© foto di www.imagephotoagency.it

Come un auto con il cambio, o il pilota, automatico: il 3-5-2, per la Juventus, ha l'effetto di una sequenza di marce che aumentano e scalano senza alcuno scossone. Molto morbido il Bologna battuto 2-0 stasera, ma nel ritorno all'antico la Vecchia Signora dà altrettanto antiche sensazioni. Quattro minuti per fare due gol dopo dodici di studio, poi il resto della gara a controllare che l'avversario non si azzardi a creare problemi.

Allegri rifugge le logiche del tatticismo esasperato e ha anche chiarito che la scelta di tornare al 3-5-2 è stata dettata dalle assenze. Sarà tutto vero, ma è altrettanto innegabile la sensazione che la Juve dà solo quando torna all'assetto dei primi scudetti: non sbanda, controlla la partita, tiene i reparti compatti e affonda quando serve. Gli automatismi restano, anche se gli interpreti sono cambiati. Magari non lo rivedremo spesso in Champions League, ma la cara vecchia copertina di Linus è sempre lì, a tenere tranquilli i bianconeri.