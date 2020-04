Con il rinnovo di Luis Alberto la Lazio blinda i suoi Fab Four

Era in attesa da tempo, Luis Alberto. E complice l’emergenza Coronavirus dovrà aspettare un altro po’ prima di mettere nero su bianco l’accordo con la Lazio: prolungamento (adesso è in scadenza 2022) e adeguamento del contratto su cifre da top player (circa 3 milioni di euro). "Il mio futuro è qui, siamo a buon punto per il rinnovo", ha annunciato lui stesso in una diretta Instagram con un giornalista spagnolo di Siviglia, deludendo quei tanti tifosi andalusi che sognavano un suo ritorno in patria.

È l’ultimo dei Fab Four biancocelesti che manca all’appello, in quanto Correa, Milinkovic e Immobile già hanno sistemato le proprie situazioni negli ultimi 12 mesi. Motivo questo che aveva provocato un leggero turbamento, soprattutto all’inizio della stagione, a Luis Alberto, le cui prestazioni invece sono state solo in crescendo. Si è meritato di essere considerato alla stregua dei migliori in rosa e non soltanto per il rendimento (13 assist in A, nessuno come lui), ma anche per il comportamento da professionista esemplare fuori dal campo durante la settimana. Allenamenti in più personalizzati con il proprio preparatore e mai una parola fuori posto, al contrario del passato, quando alcune sue reazioni non erano piaciute a Formello. La società ha apprezzato la sua crescita a 360° e sa di avere tra le mani un gioiello prezioso. Sa anche che va coccolato e che ha bisogno della massima fiducia di tutti - staff, compagni e dirigenza - per esprimersi al meglio. Non gli verrà fatto mancare nulla perché con Luis Alberto al top tutto è possibile, anche la rincorsa alla Juventus, diventato l'obiettivo primario della Lazio quando ricomincerà il campionato.