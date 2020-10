"Con Ilicic e Miranchuk è Atalanta di qualità". Rivedi Capello sulla vittoria in Champions

"Intensità, velocità, aggressività e qualità. Quello che ha fatto vedere lo scorso anno... Lo abbiamo rivisto". Così ha parlato Fabio Capello commentando la vittoria dell'Atalanta con il Midtjylland per 4-0: "La cosa più importante è il recupero di Ilicic e il gioiello di Miranchuk. Possono dare qualità e fantasia per questa squadra in Champions e non solo". Rivedi il video con le parole di Capello: