Con Ilicic tornano i punti. Metti lo sloveno ed è tutt'altra Dea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il successo di Parma l'Atalanta raddoppia nel giro di una settimana il proprio bottino in classifica, passando dai preoccupanti sei punti raccolti nelle primo otto gare ad una più rassicurante quota 12 dopo dieci sfide: merito di una condizione atletica in crescita, di una serie di giocatori che hanno ritrovato la serenità persa dopo l'eliminazione dall'Europa League e certamente del rientro in squadra a pieno regime di Josip Ilicic. Lo sloveno ha usato nel modo migliore possibile la sosta per le Nazionali, aumentando vertiginosamente la propria condizione e tornando a disposizione contro il ChievoVerona in forma smagliante: tre gol dopo, neanche il Parma ha saputo frenare la voglia di fare la differenza messa in campo dal numero 72, decisivo anche oggi con la conclusione che ha portato all'autorete di Gagliolo. Gasperini lo ha ammesso candidamente a fine gara: con Ilicic in campo si vede un'Atalanta diversa, anche alla luce di un momento piuttosto opaco da parte di Gomez.