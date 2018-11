Con l'Olimpico, senza Dzeko. Per la Roma la salita si fa un po' più ripida

Fonte: dall'inviato a Roma

L'assenza di Pellegrini è un conto, le non perfette condizioni di Olsen e Manolas sono un altro, ma la quasi certa assenza di Edin Dzeko dalla formazione titolare della Roma che stasera affronterà i due volte campioni del mondo, di fila, del Real Madrid, è un ulteriore aggiunta nel grado di difficoltà di una gara già difficile di per sè. In Serie A il centravanti bosniaco non sta incantando, tutt'altro, ma in Champions League si è confermato il leader tecnico e realizzativo di una squadra che ancora una volta in Europa ha dato tutto il meglio di sé.

Probabilmente chiuderà il 2018 come miglior marcatore continentale della massima competizione europea: numeri che dovrebbero far rendere conto di quanto Dzeko mancherà la Roma stasera. Al suo posto giocherà comunque il giocatore più pagato della storia del club, quel Patrik Schick che proprio non riesce a sbloccarsi in giallorosso. Stasera, con Varane e Ramos di fronte, le motivazioni non mancheranno di certo. Toccherà al ceco però far ricredere una piazza che si attende l'ennesima prova scialba.