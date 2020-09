Con la Juve si complica, ma Suarez non si preoccupa: "Sempre positivo"

"Siempre positivo". Luis Suarez non sembra particolarmente preoccupato dal fatto che la trattativa con la Juventus sia in questo momento più vicina alla fumata nera che mai. Via Instagram, infatti, l'attaccante uruguaiano testimonia con una stories il suo allenamento odierno. E la frase tra virgolette non passa inosservata: in Catalogna è infatti ricordato come un vero e proprio motto di Louis Van Gaal nel suo periodo in blaugrana. L'allenatore che lo ha portato al Barça. E che è stato il maestro di Koeman, prima di litigare col suo allievo prediletto.