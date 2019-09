Con la Juve solo 7 minuti, male in Nazionale. E' allarme Bernardeschi?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il dodicesimo uomo, ovvero il primo pezzo di ricambio dell’undici titolare, rischia di perdere ulteriori posizioni nelle gerarchie interne della Juventus. Insomma, è scattato l’allarme per Federico Bernardeschi. Ed è allarme doppio - sottolinea il Corriere di Torino - bianconero e azzurro. Siamo soltanto all’alba della nuova stagione, ma l’avvio di quella che deve essere l’annata della sua definitiva consacrazione non è stato all’altezza delle legittime aspettative. Appena 7 minuti più recupero nelle prime due giornate di campionato. Deludente anche il suo pronti-via in Nazionale: il Ct Roberto Mancini lo ha schierato dall’inizio in casa dell’Armenia, con tanto di maglia numero 10, ma la risposta del neopapà Bernardeschi non è stata sufficiente.

Folta concorrenza - A far scattare l’allarme, è anche la concorrenza più che mai folta e agguerrita. Sarri ha impostato Bernardeschi come ala destra, ma per quella parte il favorito è senza dubbio Douglas Costa, anche lui atteso al balzo definitivo. Nel caso (improbabile) di passaggio dal 4-3-3 al 4-3-1-2 il ruolo di trequartista andrebbe quasi certamente a uno specialista come Ramsey, se non a Dybala. C’è grande traffico anche a centrocampo, per quel mestiere di mezzala che Bernardeschi ha scoperto con Allegri. Sono in sei per appena due maglie, sette contando pure Bentancur, eclettico vice-Pjanic. Tra questi c’è anche un agguerrito Emre Can, che dopo la cocente delusione per l’esclusione dalla lista Champions vuole prendersi un posto al sole del campionato. Aumenta la competizione interna, crescono i dubbi. Ci vuole più Fede.