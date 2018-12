Con la Lazio si risveglia anche Luis Alberto. E Inzaghi può sorridere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da una parte Milinkovic-Savic, dall'altra Luis Alberto. Il centrocampista serbo, di cui abbiamo detto e scritto nel pomeriggio di ieri, contro il Cagliari è finalmente tornato a livelli accettabili. Con quella del serbo, però, deve essere rimarcata anche la grandissima prestazione dello spagnolo. Una prestazione che va ben oltre il 'mezzo' assist su calcio d'angolo per la rete di Acerbi. Corsa, senso della posizione e tanta tanta qualità nei dialoghi palla a terra con i compagni hanno fatto sì che il numero 10, a fine partita, fosse uno dei migliori in campo insieme ai marcatori Milinkovic, Acerbi e Lulic. Una bella notizia, l'ennesima estrapolata dalla vittoria col Cagliari, per mister Simone Inzaghi. Che a pochi metri dal giro di boa del campionato può festeggiare (nonostante il guaio fisico che lo ha costretto al cambio), oltre alla ritrovata vittoria, anche la rinascita sportiva di uno dei giocatori più talentuosi e fin qui assenti della rosa.