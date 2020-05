Con o senza Champions, Fonseca si guadagna la Roma: avanti insieme il prossimo anno

La Roma, prima che si fermasse il campionato, aveva appena rimesso fuori la testa dalla crisi di risultati che l’aveva colpita nel 2020. Parallelamente con gli infortuni di Zaniolo e Diawara, ha coinciso il momento più nero della gestione Fonseca: nelle prime dieci partite del nuovo anno, infatti, sono arrivate appena 3 vittorie, 1 pareggio e ben 6 sconfitte. Un ruolino che ha allontano i giallorossi dal quarto posto che avevano conquistato prima di Natale. I 45 punti conquistati prima dello stop forzato del campionato, pongono la squadra in quinta posizione a tre punti dall’Atalanta che però ha una gara ancora da recuperare e soprattutto i due scontri diretti a favore. Dovesse finire qui il campionato, i sogni Champions sarebbero azzerati, tutt’altro discorso qualora si riprendesse.

IL FUTURO - Un cammino che non sarebbe semplice, ma comunque ancora possibile. Ad oggi, però, la certezza è una: a prescindere dall’ingresso alla prossima Champions, l’allenatore del futuro della Roma sarà ancora Paulo Fonseca. I calciatori ne sono entusiasti e la dirigenza, nonostante si aspettasse qualche punto in più, ha trovato nel portoghese un vero comandante dello spogliatoio. Poi c’è la volontà dell’allenatore che a più riprese ha dichiarato tutto il suo amore per Roma e di quanto gli piaccia l’idea di poter restare a lungo. D’altronde è un amore nato lontano quello tra i giallorossi e Fonseca, più precisamente nella gara di ritorno degli ottavi di finale della calvacata straordinaria in Champions League che si fermò in semifinale. Il portoghese sedeva sulla panchina dello Shakhtar e rimase rapito dall’ambiente dell’Olimpico. Qualche mese dopo i contati con Petrachi e poi la firma sul contratto. Lo stesso che dopo i due anni prevede un’opzione per il terzo ed entro il quale, a detta dello stesso Fonseca, c'è la convinzione che possa arrivare un titolo.

