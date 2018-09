Con questo De Paul, l'Udinese parte (quasi) sempre dall'1-0

Bologna-Udinese 2-1 (42' Santander, 82' Orsolini; 32' Pussetto)

© foto di www.imagephotoagency.it

Rodrigo De Paul è arrivato in Italia con i crismi del talento cristallino ma incostante. Tanto promettente da conquistarsi nel 2014 la chiamata del Valencia, tanto discontinuo da meritarsi un anno e mezzo dopo il biglietto di ritorno per l'Argentina. Il classico giocatore tutta fantasia e poca concretezza. Nei primi due anni di Udine, il classe '94 di Sarandì ha cercato in tutti i modi di tenere fede alla propria fama: inarrestabile nei giorni buoni, dannoso per i suoi nelle giornate storte.

In questa stagione, però, pare aver deciso quale strada seguire. Complice il fatto che l'Udinese, orfana di Jankto, poggi ormai la propria intera produzione offensiva sulle sue giocate, De Paul ha accolto in maniera decisivamente positiva la maggiore responsabilità affidatagli da Julio Velazquez. Unita, va detto, a una totale libertà in mezzo al campo: parte da esterno sinistro ma può accentrarsi o allargarsi a seconda di quello che gli suggerisce l'istinto, senza particolari consegne in fase di non possesso.

I risultati? Finora, 4 gol e 2 assist in 7 partite. Con un ragionamento semplicistico, è quasi come se l'Udinese partisse sempre dall'1-0. Può non bastare: oggi contro il Bologna per esempio il suggerimento per Pussetto non è stato sufficiente per strappare qualcosa al Dall'Ara. Ma alla lunga paga: arrivato nello scetticismo generale, Velazquez ha fatto le cose più semplici. Fase difensiva registrata e fase offensiva tutta consegnata al proprio giocatore di maggior talento: Rodrigo De Paul, appunto. Che a 24 anni, pare pronto alla consacrazione. L'Argentina di Scaloni ringrazia.