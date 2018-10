Con Tonelli la Samp riscopre i gol della difesa

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol decisivo e la chiamata in Nazionale. Dal punto di vista sportivo, Lorenzo Tonelli non poteva davvero chiedere di più da questo fine settimana. Una sua zuccata su calcio d'angolo ha deciso la sfida di Bergamo consegnando nelle mani della Sampdoria tre punti importanti per il prosieguo del campionato. La squadra di Marco Giampaolo è arrivata alla fine di questo mini-ciclo di ferro con la spia della benzina accesa ma con la consapevolezza di aver dato tutto in campo dopo aver attinto al serbatoio delle energie nervose oltre che a quelle fisiche. Nota di merito proprio al pacchetto arretrato, reparto su cui il tecnico blucerchiato lavora con minuziosa precisione, sia nei movimenti sia nelle chiusure. Non è un caso che quella doriana sia la miglior retroguardia del campionato con solo quattro gol incassati, uno in meno della super Juventus e due dell'Inter di Spalletti, e imbattuta in quattro partite su otto. “Tireremo le somme dopo la prossime due partite”, aveva dichiarato il tecnico di Bellinzona prima del match contro la Spal e, ad ora non può che ritenersi soddisfatto anche dalla resa dei suoi difensori: da Bereszynski a Murru sugli esterni a Tonelli, appunto, fino ad Andersen passando anche per Colley, bene quando impiegato, e Sala.

UN GOL ATTESO OTTO MESI - C'è di più. Con la rete dell'ex centrale di Empoli e Napoli la Sampdoria ha riscoperto il gol dei componenti della retroguardia. Una rete attesa otto mesi. L'ultimo difensore a gonfiare la rete avversaria è stato Matias Silvestre, ora all'Empoli, nel 2-1 contro l'Udinese dello scorso febbraio. Nella stagione scorsa solo Gian Marco Ferrari ha fatto meglio dell'argentino ex Inter e Catania. Il centrale adesso al Sassuolo ha trovato la rete contro Crotone e soprattutto nel successo interno contro la Juventus. Per trovare marcature provenienti dal pacchetto arretrato bisogna fare un salto all'indietro nella stagione 2015-2016, nella stagione 2016-2017 hanno segnato solo attaccanti e centrocampisti. In quella stagione ci sono da registrare le tre reti di Zukanovic, ora ai cugini del Genoa, e De Silvestri, quest'ultimo a segno anche nel 2014-2015 così come Alessio Romagnoli e Gastaldello. Il terzino romano ha gonfiato la rete avversaria insieme all'ex capitano ora al Brescia nel 2013-2014 mentre nel 2012-2013 ha timbrato con Costa e ancora con Gastaldello.