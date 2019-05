Con un Castro in più. Il rientro del Pata per lo sprint finale del Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Minuto numero 78 di Cagliari-Lazio. Lucas Castro torna in campo 5 mesi e mezzo dopo l'infortunio al crociato che di fatto lo ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione. Una perdita importante per il Cagliari, con Maran che ha perso uno dei suoi fedelissimi. Una manciata di minuti ed "El Pata" ha ricordato a tutti perché il tecnico lo ha voluto portare in Sardegna: cross al bacio per Pavoletti, che ha trovato il gol con la specialità della casa, il colpo di testa.

L'attaccante del Cagliari in campionato ha segnato 14 gol, 10 dei quali sono arrivati proprio di testa. Con gli assist di Castro forse il bottino per l'azzurro sarebbe stato maggiore ed il Cagliari adesso sarebbe già matematicamente salvo. L'aritmetica invece ancora non salva i sardi, che avranno bisogno di un punto nelle ultime due gare per stare tranquilli.

Due scontri diretti adesso per il Cagliari, con Genoa e Udinese, due squadre che hanno bisogno di punti come il pane per la salvezza. La certezza, per il Cagliari, è quella di poter affrontare queste due sfide con un Castro in più.