Conceiçao si commuove parlando con Mihajlovic: "Sei forte, ti voglio un bene dell'anima"

vedi letture

Diretta Instagram toccante fra il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic e quello del Porto Sergio Conceiçao, ex compagni di squadra ai tempi della Lazio. Il portoghese, parlando con il suo amico, si è anche commosso: "Mi emoziono per la tua forza, la tua voglia, per la persona che sei - riporta Lalaziosiamonoi.it - Non me ne frega niente di quello che hai conquistato e di quello che conquisterai in futuro. Io avevo 22 anni quando ci siamo conosciuti e ti voglio un bene dell'anima. Ti auguro tutto il bene del mondo, così come lo auguro ai miei figli. Parlare con te ora è una delle cose più belle che mi siano successe negli ultimi due o tre anni. La vita continua a metterti davanti ostacoli pericolosi, ma tu li superi sempre". "Non hai neanche un capello bianco! Tu e Figo siete state le migliori ali destre con cui abbia giocato" ha risposto Mihajlovic.