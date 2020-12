Concorrenza francese per Olivier Giroud: l'Olympique Marsiglia sfida Juventus, Milan e Inter

vedi letture

Non ci sono solo le big italiane su Olivier Giroud (Inter, Juventus e Milan). Come riporta oggi Le10Sport, infatti, anche l'Olympique Marsiglia sarebbe pronto a fare calse per riportare il centravanti francese in patria già a gennaio. Il classe '86, dal canto suo, è in scadenza di contratto col Chelsea e cerca un club in cui tornare fin da subito protagonista assoluto, anche in vista di Euro 2021.

Intanto, sono ben 8 le reti di Giroud in 14 presenze stagionali coi Blues.