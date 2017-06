Condò su Donnarumma: "Sono stupefatto, davo per scontato il rinnovo"

Dagli studi di Sky Sport 24, il giornalista Paolo Condò ha commentato la notizia del giorno, il mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan: "Sono assolutamente stupefatto. Ho fatto l'intervista a Gigio a fine maggio, e sono uscito da quella chiacchierata dando per scontato il suo rinnovo. Parliamo di un ragazzo di 18 anni e in quel momento lui voleva solo rimanere al Milan. Mai avrei pensato che le cose potessero cambiare in maniera drastica. Ma non solo: tre giorni prima dell'uscita di GQ, la redazione aveva parlato con l'entourage del ragazzo, ricevendo delle rassicurazioni sul rinnovo. Quindi abbiamo deciso di uscire con la copertina e l'intervista. Deve essere successo per forza qualcosa in settimana. Escludo che mi abbia mentito nell'intervista. Movimenti di Raiola? Ha fatto tutte robe legali, partiamo da questo presupposto. Ma quando parliamo di calcio c'è di mezzo il cuore e le cose sembrano più grandi. A me dispiace, prevedevo la carriera del ragazzo al Milan. Se è una chiusura assoluta al Milan, perché può anche darsi che in una trattativa ci siano alti e bassi, ne rimango veramente deluso. L'uniche squadre che possono avergli fatto cambiare idea, ma parlo per ipotesi, sono Manchester United e Real Madrid. Lasciare il Milan, per me, è uno sciocchezza".