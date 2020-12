Condò: "Conte-Eriksen è storia finita. Prestito o cessione, cosa farà adesso l'Inter?"

Il giornalista Paolo Condò, all'interno degli studi di Sky durante il prepartita di Inter-Shakhtar Donetsk, ha parlato della situazione di Christian Eriksen: "Quella tra Conte ed Eriksen è una storia finita. La curiosità adesso è vedere se la società a gennaio lo venderà per fare plusvalenza o lo presterà per valutare cosa possa succedere anche in futuro, perché con altri allenatori Eriksen diventerebbe prezioso. Quando la partita è decisiva comunque è giusto andare coi propri uomini. Secondo me anche se Barella non fosse stato disponibile si sarebbe inventato qualcos'altro".

