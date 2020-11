Condò fa mea culpa: "Pensavo Gasp si stesse intestardendo su Ilicic. Senza lui no grande Atalanta"

vedi letture

Paolo Condò, opinionista di SKY, ha parlato della vittoria dell'Atalanta contro il Liverpool. “Devo dire che non aveva giocato bene contro lo Spezia, sabato, in campionato. Avevo avuto la sensazione che Gasperini si stesse intestardendo. Forse gli è costata qualcosa in campionato, ma è stato il classico investimento. Senza un grande Ilicic non ci può essere una grande Atalanta”.