Condò: "La malattia del gol si estende anche alla Nazionale. Ai playoff servirà ben altro"

"La malattia del gol che repentinamente il calcio italiano si estende anche alla Nazionale di Rino Gattuso". Parola di Paolo Condò. Il noto giornalista, nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere della Sera, si è soffermato sugli azzurri: "Chisinau è stata invece una tappa regressiva, risolta da due miseri golletti che fotografano in modo plastico la reale differenza fra la Norvegia, che alla Moldova ha segnato un totale di 16 reti, e noi che gliene abbiamo dati appena 4".

Condò spiega come non basti "mettere attaccanti per creare pericoli: ai playoff servirà ben altro o meglio alla differenza reti generale, +29 per la Norvegia, +12 per l’Italia". "Era già finito tutto a Oslo - ha proseguito - la nostra prima sconfitta, prima e definitiva perché in nessun universo parallelo avremmo potuto mai segnare i gol della Norvegia: o si facevano quattro punti negli scontri diretti, o eravamo condannati agli spareggi fin da giugno, come poi è stato".

L'attenzione poi si sposta alla sfida di San Siro contro Haaland e compagni: "Domenica contro la Norvegia una vittoria sarebbe fondamentale per l’autostima, perché fin qui, con tutto il rispetto, non abbiamo affrontato nessuno, e ai playoff invece qualcuno (di buono) inevitabilmente verrà".