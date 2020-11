Condò su La Repubblica: "Pallone d'Oro, avrei votato Lewandowski. Gli spettava di diritto"

Paolo Condò, tra i più importanti giornalisti sportivi italiani e unico a essere insignito del ruolo di "elettore" del Pallone d'Oro da France Football per il nostro Paese, su La Repubblica di oggi, ha spiegato per chi avrebbe votato se il premio fosse stato assegnato: "Nella scorsa stagione Robert Lewandowski ha segnato 34 gol in campionato, 15 in Champions League e 6 in Coppa di Germania. Più che un centravanti, sono cifre da fucile automatico (...). Se questo fosse stato un anno come gli altri, in questi giorni avrei spedito una mail a France Football indicando Lewandowski in cima alla mia lista di preferenze per il Pallone d'Oro e il centravanti del Bayern sarebbe stato sicuramente il vincitore, al di là delle sacche di resistenza delle brigate Messi&Ronaldo (...). La rinuncia di France Football (alla consegna del premio) è stata frettolosa, presa sull'onda emotiva della cancellazione della Ligue 1 e degli Europei. Il calcio ha portato a termine quasi ovunque la vecchia stagione e ha iniziato senza astensioni la nuova. Lewandowski ha 32 anni, e a giudicare dai primi due mesi di partite nel 2021, promette di ripetersi. Ma se non dovesse succedere, o se l'Europeo dovesse imporre forti candidati alternativi, il fatto di chiudere la carriera senza un Pallone d'Oro sarebbe per lui un vulnus, perché nel 2020 gli spettava di diritto".