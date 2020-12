Conferenza stampa degli arbitri dopo le gare? Rocchi: "Buona idea. Ma a una condizione"

"Arbitri davanti ai microfoni? Potrebbe essere una idea, perché no. Il problema è sempre lo stesso perché questo fatto deve essere fatto per chiarire alcuni episodi, non per alimentare ulteriori polemiche. Se andare in sala stampa significa rilasciare una dichiarazione e spiegarla le decisione va bene, se deve andare solo per dire se abbia o meno commesso un errore no". A dirlo è Gianluca Rocchi, nel corso di una intervista a 'Radio Rai'.

Rocchi dopo aver smesso con la carriera da arbitro è diventato il consulente delle relazioni istituzionali della Can e ora è lui a parlare con le squadre ma anche con i media dell'operato dei direttori di gara: "Come sta andando il VAR? Se si pensa che il VAR debba portare a zero errori, allora è un fallimento... Se invece si pensa che debba ridurre drasticamente gli errori, allora è un successo straordinario. Abbiamo una percentuale di decisioni corrette che è altissima".

