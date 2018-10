Conferma e riscoperta per Andreazzoli: Zajc e Ucan, l'Empoli si diverte

© foto di Insidefoto/Image Sport

Salvarsi attraverso la qualità del gioco. Non è una missione facile e non è neanche una scelta tanto consueta, fra gli allenatori delle squadre che hanno come obiettivo quello di evitare la retrocessione. È questo, però, ancora una volta il manifesto dell'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Il 3-3 in casa del Frosinone, tutto sommato, fa più comodo ai toscani che ai ciociari. E, al netto della doppia marcatura di Silvestre, per i toscani arriva con una conferma e una (ri)scoperta.

Prima Miha Zajc, poi Salih Uçan. Lo sloveno che ha tenuto alta la qualità del gioco dell'Empoli già in Serie B, il turco che aveva conquistato la Roma e deve ritrovarsi. Due bei gol, tante giocate illuminanti nel mezzo. Una comune necessità di affinare il carattere: Zajc deve smussare la propria foga agonistica, a volte eccessiva, Uçan deve credere in sé stesso. Il gol meraviglioso segnato oggi può essere un bel passo in tal senso. Per Andreazzoli, la conferma che le qualità migliori della sua squadra sono nei suoi giocatori più tecnici. E che un'altra strada, anche in Serie A, è possibile.