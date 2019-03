Conferma, esonero, vittoria o sconfitta. DiFra deve rinascere, ancora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella Roma delle tante teste pensanti, c'è un unico caprio espiatorio quando le cose non vanno come devono andare. Ecco perché Eusebio Di Francesco stasera deve rinascere, ancora una volta, per mettere fine, forse definitivamente, alle voci di un cambio di panchina che in tanti nella Capitale vorrebbero ma che pare dipende solo ed unicamente dai risultati. E quelli in Champions, fino ad oggi almeno, non sono mai mancati nell'anno e mezza di esperienza del tecnico abruzzese sulla panchina giallorossa. Tranne forse in occasione dell'ultima poderosa caduta che ha riacceso le voci di un cambio immediato in sella alla formazione capitolina. La clamorosa caduta a Plzen dello scorso dicembre, inutile ai fini della classifica, aveva riacceso la spia della concentrazione per una squadra incapace di superare un avversario semplicemente annichilito in casa, pochi mesi prima.

Rinascita era necessaria e rinascita fu un girone fa, quando i giallorossi con un Derby eccezionale stesero la Lazio dopo un clamoroso tonfo interno a Bologna e il tiepido brodino del successo contro il Frosinone. Lo fu in occasione delle gara interna contro l'Inter, pareggiata 2-2 per i tanti episodi arbitrali ma che rimane una delle gare più convincenti in stagione della truppa giallorossa. E così dovrà essere stasera, all'Estadio do Dragao: convincere e vincere, o almeno pareggiare, per mantenere vivo il sogno europeo di una Champions che, e l'Ajax lo dimostra, sembra diventare sempre più aperta a ogni scenario possibile anno dopo anno.