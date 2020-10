Confermarsi è più difficile che stupire? Come sta andando Haaland al Borussia Dortmund

Lo scorso anno aveva vissuto una stagione a dir poco devastante. In Austria, col Salisburgo, Erling Haaland aveva lasciato il segno: 28 gol e 7 assist in 22 partite. Da lì il passaggio a gennaio al Borussia Dortmund. E al Signal Iduna Park le cose non sono cambiate: 18 partite, 16 gol e 3 assist. Per un totale stagionale dei 44 gol e 10 assist in 40 presenze complessive. Numeri da capogiro, soprattutto se pensiamo che il norvegese ha solo 20 anni.

Come ha iniziato quest'anno - Solo fortuna, dicevano i suoi detrattori. Che lo aspettavano al varco in questo avvio di 2020/2021. Ma Haaland, che in fatto di cultura del lavoro è assimilato da molti a CR7, ha scelto di zittire tutti: 4 partite in Bundesliga, 4 gol e 2 assist. Una partita in Champions League (con la Lazio) e un gol. Una partita di Supercoppa, un gol. Mentre in Coppa di Germania è stranamente rimasto a secco. Per un totale, nelle prime 7 partite stagionali, di 6 gol e 3 assist.