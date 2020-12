Confermati i cinque cambi, chi ne fa di più in A? En plein per tre, Pirlo tra i più scettici

vedi letture

Avanti con le cinque sostituzioni, fino al 31 dicembre 2021 per le competizioni di alto livello nazionali e al 31 luglio 2022 per quelle internazionali. È questa la decisione dell’IFAB, che poi ovviamente dovrà essere recepita dalle singole associazioni per diventare effettiva. Già pensata e introdotta nelle categorie inferiori prima della pandemia (in Serie C, per esempio), questa novità ha preso piede con i tempi serrati dettati dal calendario. E sembra aver convinto, anche se non tutti.

Così in Serie A. Sono solo tre su venti gli allenatori del massimo campionato italiano che hanno sempre fatto ricorso a cinque sostituzioni: si tratta di Maran e Italiano (55 cambi su 11 gare), così come Gasperini (50 su 10). Vicini all’ein plein il laziale Simone Inzaghi (59 su 12) e De Zerbi (54 su 11). Tra i più scettici, almeno finora, Andrea Pirlo: la Juventus ha infatti effettuato 38 sostituzioni in 10 giornate. Ma anche Stroppa (3,5 in media a gara), Gotti (3,64), Fonseca (3,73) e Giampaolo (3,73) sono più old school.

Tutte le sostituzioni delle squadre di A

Lazio 59 cambi - 12 giornate

Benevento 57 cambi - 12 giornate

Genoa 55 cambi - 11 giornate

Spezia 55 cambi - 11 giornate

Sassuolo 54 cambi - 11 giornate

Inter 52 cambi - 11 giornate

Atalanta 50 cambi - 10 giornate

Cagliari 50 cambi - 11 giornate

Fiorentina 50 cambi - 11 giornate (30 in 7 per Iachini, 20 in 4 per Prandelli)

Sampdoria 46 cambi - 11 giornate

Bologna 46 cambi - 11 giornate

Napoli 45 cambi - 10 giornate

Hellas Verona 45 cambi - 11 giornate

Parma 42 cambi - 11 giornate

Milan 42 cambi - 11 giornate

Crotone 42 cambi - 12 giornate

Roma 41 cambi - 11 giornate

Torino 41 cambi - 11 giornate

Udinese 40 cambi - 11 giornate

Juventus 38 cambi - 10 giornate