Conferme e certezze. In Champions esiste il Napoli dei titolarissimi

La stessa formazione scesa in campo due settimane fa a Parigi. Lo stesso modulo adottato contro il Liverpool, quando per la prima volta Carlo Ancelotti si affidò a una difesa a quattro piuttosto atipica. Il Napoli per la decisiva gara del San Paolo contro il PSG ha confermato le indiscrezioni della vigilia e ha schierato Maksimovic, Koulibaly e Raul Albiol davanti alla difesa, con Mario Rui che a seconda della fase di gioco si schiera o sulla linea dei difensori o su quella dei centrocampisti.

Tanti i campi rispetto a Empoli, torna il capitano Marek Hamsik e il brasiliano Allan. Confermato Fabian, che ha vinto il ballottaggio con Zielinski, così come confermato il tandem d'attacco più in forma del momento: Insigne-Mertens. Con Milik che partirà dalla panchina.

Stasera, con gli stessi undici dello scorso match di Champions, la conferma che esiste un Napoli standard per le grandi notti europee. Perché ci sono giorni in cui è possibile sperimentare e, altri invece, in cui fin da subito c'è bisogno di certezze. E stasera Ancelotti ha scelto la seconda strada.

Il Napoli schierato contro il Liverpool -Ospina; Maksimovic, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.

Il Napoli di questa sera - Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne; Mertens.