Conferme milanesi per la Fiorentina. Nonostante l'arbitraggio mal digerito

© foto di Federico De Luca

Non le ha certamente mandate a dire il presidente della Fiorentina Mario Cognigni nell'immediato dopo gara contro l'Inter. "Mazzoleni è stato il migliore in campo per l'Inter", ma anche "il VAR crea protagonismo manifestato all'ennesima potenza". Attacchi forti e precisi, diretti al fischietto della serata reo di aver "gestito la partita a senso unico". Andando nello specifico il numero uno dei dirigenti viola non ha digerito il penalty concesso ai nerazzurri, lo stesso Pioli aveva parlato di 'rigore fischiato per la palla che ha sfiorato il polpastrello di Hugo'. Ma non sarà piaciuto neanche il trattamento riservato ad Asamoah dopo che nel secondo tempo ha rischiato il rosso in almeno un paio di occasioni. O a Politano dopo il presunto fallo in area di rigore. Sempre per interventi sullo scatenato Chiesa, giusto precisarlo. Fatti e occasioni che potevano oggettivamente prestarsi ad altre e diverse interpretazioni, ma che rientrano comunque nella 'gestione' umana di una partita giocata a ritmi elevatissimi dalle due squadre. La controprova di come sarebbe altrimenti andata la partita non c'è e non ci sarà mai, ma di una cosa siamo comunque convinti. La Fiorentina, Mazzoleni o non Mazzoleni, esce ugualmente a testa altissima dal confronto di San Siro contro l'Inter. Seppur con qualche punto in meno rispetto a quanto meritato.