Conferme, riscatti, una doppia scommessa: il punto sull'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Confermare i protagonisti della promozione. Il mercato dell'Empoli riparte dallo zoccolo duro. Un po' scommessa, un po' conferma. La rosa dei toscani, per forza di cose, vedrà diverse partenze e qualche tentativo di conferma.

Porta e difesa. Ivan Provedel non è stato un punto fermo, ma dovrebbe diventarlo. Complice un grave infortunio, il portiere prelevato a titolo definitivo dal Chievo: entro un mese si sottoporrà agli opportuni accertamenti, se la risposta sarà positiva i toscani non guarderanno altrove per un titolare. Anche perché trattenere Gabriel, titolare da gennaio in poi, sembra missione impossibile. In difesa, invece, la priorità è tenere Sebastiano Luperto: dipenderà quasi tutto dal Napoli e dai progetti di Ancelotti. L'Empoli, se ne avrà la possibilità, lo terrà volentieri alla corte di Andreazzoli. Rimarranno Veseli, Maietta, Untersee. Rientrerà Romagnoli, che potrebbe rimanere in Toscana, arriverà Marcjanik. Da definire il futuro di Giovanni Di Lorenzo: dopo un'ottima stagione, le richieste non mancano di certo. Nessun dubbio sul futuro di Manuel Pasqual: rinnoverà a breve e guiderà la squadra in A.

Non si chiude alle offerte. Il reparto dei talenti. Le ragioni di cassa, a Empoli, hanno sempre il loro peso. Per questo il crescente interesse nei confronti di Ismael Bennacer e Miha Zajic non lascia indifferente la società e le offerte saranno ascoltate. Magari, con la possibilità di tenere uno dei due gioielli al Castellani per un'altra stagione. Rinnoverà Brighi, piace sempre più Mattia Sprocati che dovrebbe adattarsi da trequartista nel 4-3-1-2 di Andreazzoli. Manca un centrocampista come classica ciliegina sulla torta: piace, per esempio, Danilo Cataldi.

Scommessa lì davanti. 48 gol in due. Come si può non ripartire da Francesco Caputo e Alfredo Donnarumma? Domanda legittima, e infatti l'Empoli non romperà la fusione tra i due attaccanti. Si tratta, però, di una doppia scommessa: Caputo ha assaggiato fugacemente la Serie A col Bari, per Donnarumma sarà un esordio. Con Mchedlidze e Piu in partenza, la pesca sembra comunque poter avvenire in Serie B: piace Adriano Montalto, 20 gol con la maglia della Salernitana.