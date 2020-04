Conferme su Ferran Torres dopo Kulusevski: la Juve vuole una rosa giovane e di talento

La Juventus sta seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione Ferran Torres. Paratici - conferma Tuttosport in edicola questa mattina - è intrigato dall’opportunità di mettere le mani su un altro dei migliori 2000 a livello europeo dopo aver acquistato Kulusevski a gennaio. Se il giocatore non dovesse rinnovare con il Valencia (il suo contratto scadrà nel 2021), ecco che le cifre potrebbero essere vantaggiose per la Juventus, con il Valencia che sarebbe costretto a vendere il suo talento ad un prezzo più basso del suo reale valore. Difficilmente il Valencia lascerà partire Ferran Torres a parametro zero, per questo la cessione in estate del baby prodigio sembra quasi una certezza.