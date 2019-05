Confronto Ranieri-De Rossi: il capitano potrebbe saltare Sassuolo-Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Settimana di confronti in casa Roma: c'è stato quello tra Daniele De Rossi e la società, quello tra lo stesso campione del mondo e la stampa, quello durissimo, seppur a distanza, tra i tifosi e la proprietà, e ora Sky rivela che il mister Claudio Ranieri ne avrà un altro con il capitano. Dopo le polemiche esplose in seguito alla conferenza stampa di De Rossi, il tecnico testaccino vuole capire se nel capitano c'è la giusta serenità per scendere in campo contro il Sassuolo, nell'ultima trasferta dell'anno, dove i giallorossi dovranno giocare al 100% come minimo, non potendo permettersi ulteriori errori.