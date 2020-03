Congelare gli stipendi dei calciatori? Gravina: "È una cosa di cui parlare, va condivisa"

Congelare gli stipendi dei calciatori in attesa di capire come andrà a finire la stagione e di sapere quando si potrà tornare in campo? Gabriele Gravina, ospite di Sportitalia, non esclude questa possibilità: "È una cosa di cui dobbiamo parlare. Va condiviso con i calciatori, io credo molto nel confronto, che è decisamente meglio delle imposizioni".