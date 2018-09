CONI, Frattini sul rinvio: "Non è giusto decidere frettolosamente"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Collegio di Garanzia del CONI, Franco Frattini spiega a RaiSport la decisione di rinviare a martedì la promulgazione delle sentenze: "Non è giusto decidere frettolosamente circa una questione così importante come quella del format di Serie B, quindi decisione rinviata all'inizio della prossima settimana. Siamo giunti alla conclusione di riflettere sugli argomenti che tutte le parti ci hanno presentato in tre ore e mezzo di discussione. La C rinvia i calendari? Questo dipende da loro, noi abbiamo valutato che domenica non si gioca e che non sarebbe stato giusto decidere frettolosamente su un argomento così delicato".