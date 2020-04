CONI, Malagò: "Per il calcio è importante ripartire, ma serve anche un piano B"

Ospite di Sportitalia, il presidente del CONI Giovanni Malagò parla così di una possibile ripartenza del calcio italiano, chiarendo la propria posizione al riguardo: "Il calcio è un'impresa e chi è quel matto che non pensi che l'impresa non debba rimettersi in moto? C'è poi anche una componente sportiva che sappiamo quanto sia collegata a questo meraviglioso gioco che è il più amato del nostro paese. Io ho sempre sostenuto che il calcio, essendo un'azienda atipica rispetto a qualsiasi altra, ha delle dinamiche. Il calcio ha una molteplicità di individui coinvolti in questa ripresa. Indispensabile ripartire ma visto che questo è un paese dove nessuno sa come svolgere un'attività, era doveroso avere un piano B".